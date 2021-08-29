Kahramanmaraşlı Sevilay'dan Tokyo'da göz dolduran mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün şampiyon sporcusu Sevilay Öztürk, Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Yüzme mücadelesini 5. sırada tamamladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Daha önce Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 1 üçüncülük, 3 ikincilik ve 1 birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kıyasıya mücadele etti. 24 Agustos 5 Eylül tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda "Paralimpik Yüzme" branşında yarışan genç sporcu, yarışmayı 5. sırada tamamladı. Milli takım adına yarışan Sevilay, olimpiyattaki yarışmaları tamamlamasının ardından yurda dönecek.
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