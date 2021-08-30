30 Ağustos Zafer Bayramında Berit Dağına zafer tırmanışı

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Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin Medadik Dağcılık Kulübü üyeleri, Kahramanmaraş'ın ikinci büyük zirvesi olan 3 bin rakımlı Berit Dağına Zafer tırmanışı gerçekleştirdi.

Göksun ilçesinde bulunan Berit Dağı'na 18 katılımcı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Cavdarin Beli mevkiinde saat 9.00 da zirve tırmanışı da başlanıldı. Kulüp adına açıklama yapan Dağcı Hüseyin Tunç, "30 Agustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu olarak Berit Dağına zirve tırmanışı kararı aldık. Ekip arkadaşlarımızın inançla, umutla zirveye doğru yol alması bizleri cok memnun etti. Zirvedeki yıpranmış olan bayrağı değiştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, gazi Meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde terörle mücadele verdiğimiz şehitlerimizi şükranla yad ediyor, hepsine de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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