Hisarmak TME Fuarı'na hazır Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü Mustafa Topal: "Fuarlar, tanıtım ve pazarlamanın aynı mecrada yapıldığı güçlü platformlardır" "Günümüzde artık kalite ve uygun fiyat da yeterli değil, tanıtım ve pazarlamada güçlü olmak zorundayız"

Kahramanmaraş’ın marka değerleri arasında yerini alan Hisarmak Makine, İstanbul Fuar Merkezi’nde, 0811 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TME 2021 7.Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor.

Duayen iş insanı Yusuf Akarca’nın himayesinde, Gaffar Akarca ve Mustafa Topal tarafından kurulan Hisarmak Makine, en prestijli ürünlerini TME 2021 Fuarı’nda görücüye çıkaracak.

"Buhar Kazanları, Buhar Jeneratörleri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Kızgın Yağ Kazanları, Sıcak Su Kazanları, Baca ve Filtre Sistemleri, Su Yumuşatma Sistemleri, Yardımcı Ekipmanlar ve Özel Tank İmalatı yapan Hisarmak, fiyat avantajını güçlü tanıtım ve pazarlama ile taçlandırmak istiyor.

Hisarmak Kurucu Ortağı ve Şirket Müdürü Mustafa Topal, fuarların, tanıtım ve pazarlamanın aynı mecrada yapıldığı güçlü platformlar olduğunu, bu nedenle firma olarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki sektörlerine ilişkin tüm fuarlarda yer almaya özen gösterdiklerini bildirdi.



"Bir tıkla dünyayı dolaş"

Mustafa Topal, iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin verdiği avantaj ile dünyanın bir ucundaki alıcının, dünyanın diğer ucundaki satıcıya bir tıkla ulaşabildiğini, bunun da küresel rekabetin daha hızlı büyümesine yol açtığını belirterek, “Bir başka ifadeyle ‘bir tıkla’ dünyayı dolaşmak mümkün. Bu da adeta kıran kıran diyebileceğimiz güçlü bir rekabet ortamına yol açıyor. Bundan dolayıdır ki günümüzde artık kaliteli üretmek yeterli değil, kaliteyi en uygun fiyatla sunmak da yeterli değil, tanıtım ve pazarlamayı güçlü tutmak zorundayız” dedi.

Hangi sektörde olursa olsun artık her tüketicinin, ihtiyacı olan mal yada hizmeti farklı alternatifler arasından seçme şansına sahip olmak istediğini belirten Mustafa Topal, “Fuarlar bu anlamda tüketiciye geniş bir yelpaze sunarken, satıcılara da kendilerini gösterebilecekleri ortam hazırlıyor” görüşünü dile getirdi.

Mustafa Topal, üretimden gelen liderlik gücünün, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarındaki başarının getirdiği liderliğe bıraktığını ifade ederek, bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı:

“Marka bilinirliğini sağlayan işletmeler, tüketicinin zihninde ayrı bir yerde konumlanıyor. Bu nedenle vizyoner bakış açısında sahip Hisarmak ailesi olarak, pazarlama ve tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Tam bu aşamada da ticari ihtisas fuarlarına katılımı fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü katıldığımız fuarlarda tanıtım ve pazarlama aktivitelerini aynı mecrada yürütme fırsatı bulabiliyoruz.”

Mustafa Topal, fuarda başta Türkiye olmak üzere, Özbekistan, Bangladeş, Mısır, Pakistan, Endonezya ve Hindistan gibi Tekstil üretiminin yoğun olduğu ülkelerden gelecek ziyaretçilerin de yer alacağını belirterek, “Hali hazırda yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fuarda, hedef pazarımız arasında bulunan bu ülkelere de kendimizi en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarımızı şimdiden tamamladık” dedi.

Tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezinin Kahramanmaraş olduğuna dikkati çeken Mahmut Topal, bu kapsamda, üyesi oldukları Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın da fuara destek verdiğini sözlerine ekledi.

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