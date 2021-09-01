Kahramanmaraş'ta tarihi ve kültürel değerler turizme kazandırılıyor

Kahramanmaraş'ta konak restorasyonlarıyla gündeme getirilen Kurtuluş Mahallesinde yeni bir projeye daha imza atılıyor.

Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin de içerisinde bulunduğu Kurtuluş Mahallesi’nde cephe yenilemelerine başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi şehri önemli bir tarihi siluete daha kavuşturacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bahtiyar Yokuşu projemizde olduğu gibi Kurtuluş Mahallemizde de cephe yenileme ve sağlıklaştırma çalışması yapacağız. Bunun için ilgili firmamız çalışmalarına başladı. Şuanda 42012’inci sokakta çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Burada amaç ilçemizin turizm potansiyeline katkı sağlamaktır. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve tarihi konaklarımızın bulunduğu bu alanda sokak iyileştirme çalışmaları çok önemli" dedi.

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