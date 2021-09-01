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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçen Sevilay'a coşkulu karşılama

DHA

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçen Sevilay'a coşkulu karşılama


Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile hem paralimpik tarihinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirerek tarihe geçen hem de paralimpik oyunları tarihinde madalya kazanan en genç sporcu unvanını alan milli yüzücü Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı. Büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Öztürk, "Bundan sonraki hedefim, 2024'te Paris'te madalyamın rengini değiştirmek" dedi.
Gaziantep Havalimanı'nda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından karşılanan Sevilay Öztürk, minibüsle Kahramanmaraş'a geldi. Öztürk, evinde ailesi ve sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı.
"YARIŞTAN YARIM SAAT ÖNCE HAYALİNİ KURMUŞTUM"
Tokyo Olimpiyatları'nda 50 metre sırtüstü yüzmede 4'üncü olarak paralimpik tarihinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren isim olan Sevilay Öztürk, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:
"Çok mutluyum, O yarışa girmeden yarım saat önce hayalini kurmuştum. Güzel bir hırs yaptık ama hırsın da bir yüzdesi vardır. Çok hırs yaparsan hiçbir zaman kazanamazsın çünkü çok zordur. Her zaman duygularını kontrol etmen, onun üstüne yürümen ve hayallerin peşinden gitmen lazım. Yarım saat önce o hayali kurup da yarım saat sonra bu madalyayı almak benim için çok güzel bir başarıydı. Ben ülkem adına da çok mutluyum ve ülkeme de çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri de çok arkamda durup destek oldular, antrenmanlarımı iki yerde de yaptım ve ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarına inanıyorum. Bunun karşılığını da çok güzel bir şekilde aldık. Bundan sonraki hedefim, 2024'te Paris'te madalyamın rengini değiştirmek. Birincilik olur, ikincilik olur hiç fark etmez. Tekrardan bayrağımı dalgalandırmak istiyorum."
"18 SENEDİR VERDİĞİM EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIM"
Sevilay'ın babası Bülent Öztürk ise kızıyla guru duyduğunu belirtti. Yarışlardan sonra kızını telefonla aradığını ve ağlaştıklarını ifade eden baba Öztürk, "İnanılmaz hisler içerisindeyim. Çocuğum 18 yaşına girecek 3 ay sonra. 18 senedir vermiş olduğum emeklerin karşılığını aldım, bütün yorgunluğum üstümden gitti. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ahmet Özdemir'e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Cemil Boz'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, bu tek kişinin mücadelesi değil, bu bir ekip işi. Gurur duydum evladımla. Telefonda kızımla da görüşüp karşılıklı ağladık, inanılmaz bir duygu. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.
CEMİL BOZ: SEVİLAY, TARİHİ BİR BAŞARIYLA ÜLKEMİZE DÖNDÜ
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da, Sevilay Öztürk'ün olimpiyatlarda elde ettiği başarıyla sadece kendilerini değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettiğini kaydederek, "Sevilay kızımız, tarihi bir başarıyla ülkemize döndü. Bizi çok mutlu etti. Sadece bizi değil, ülkemizin bütün fertlerini çok mutlu etti. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kızımızı karşıladık. Paralimpik oyunlarında en genç, başarılı bir yüzücümüz var artık. İnşallah madalyanın renginin 2024'te altın olacağını düşünüyoruz. O azimle, o kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor, biz de kurum ve teşkilat olarak arkasında destek olmaya devam edeceğiz. Bir rol model olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sevilay kızımızı gören diğer sporcu kardeşlerimiz de belki aynı engel durumunda olan kardeşlerimiz de bir mihenk taşı olarak bunu kendilerine model edip daha güzel başarılar için onlar da mücadele edecek diye düşünüyorum. Kızımızın yetişmesinde emek sarf eden, antrenörüne ve en önemlisi arkasında dağ gibi durdukları için anne ve babasına çok teşekkür ediyorum. Bu başarının en büyük paydaşlarından biri de onlar" dedi.
117'NCİ MADALYASINI KAZANDI
Bülent ve Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olarak kolları olmadan dünyaya gelen Sevilay Öztürk, kendisi gibi paralimpik yüzücü olan hemşerisi Beytullah Eroğlu'nun yönlendirmesiyle 25 Eylül 2010'da havuzla tanıştı. Yüzmeyi öğrendikten sonra 2014'te yarışlara katılmaya başlayan Sevilay Öztürk, birçok başarıya imza attı. 2016'da henüz 13 yaşındayken katıldığı Rio Paralimpik Oyunları'nda oyunlara katılan dünyanın en genç sporcusu oldu ve final yüzdü. Avrupa Gençler Şampiyonu, Avrupa Gençler 2'ncisi ve son olarak da 2019 Eylül ayında düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde dünya 3'üncüsü oldu. Sevilay, bu başarısıyla da cumhuriyet tarihinde yüzmede Türkiye'ye madalya getiren ilk kadın oldu. Öztürk, son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda dünya 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu ve bu madalya milli yüzücünün bugüne kadar kazandığı 117'nci madalyası oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sevilay Öztürk'ün karşılanmasından görüntüler
Sevilay Öztürk'den detaylar
Öztürk ile röportaj
Bülent Öztürk ile röportaj
Cemil Boz ile röportaj
(KJ:Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-01 16:16:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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