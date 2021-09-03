Kahramanmaraş'ta çalındı, Osmaniye'de bulundu

Kahramanmaraş’ta çalınan tır dorsesi yapılan çalışma sonrası Osmaniye’de ele geçirildi.

Olay, Kahramanmaraş Yeni Sanayisinde meydana geldi. Park halindeki kamyonun dorsesinin yerinde olmadığını fark eden araç şoförü, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan oto dedektifleri, görgü tanıklarını dinleyerek önce tır dorsesinin çalınmış olabileceği yakın tarihi belirledi. Daha sonra ise plakasız bir çekiciyle Osmaniye iline farklı güzergahlar kullanılarak hareket ettiğini tespit etti.

Kamera görüntülerinde belirlenen eşkâl doğrultusunda şüphelilerin kimlik bilgilerini belirleyen polis, Osmaniye'ye gitti. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tek tek şüphelileri yakalayan polis ekipleri, çalındıktan sona satılan dorseyi Osmaniye’de ele geçirdi.

Konuyla bağlantılı 4 şahsı gözaltına alan polis dorseyi çalan M.Y. (41) ve A.T. (34) isimli şahısları işlemleri için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

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