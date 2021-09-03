Yılan kediye yem oldu

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Kahramanmaraş’ta kedi ve yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi kırsalında kedi ve yılan karşılaştı. Bölgeden geçen bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kedinin yılanı, yılanın da kediyi ısırmaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden mücadeleyi kedi kazandı. Kedi yakaladığı yılanı ağzına alarak kayıplara karıştı.

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