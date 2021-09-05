Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin son iki haftalık çalışmasında 19 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur uygulamalarının yanı sıra mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık vererek son iki hafta içinde, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde çalışma yaptı.

Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 4 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 6 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve iş yerinde silah ele geçirilen 9 kişi yakalandı. Toplamda 19 şahıstan; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 19 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

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