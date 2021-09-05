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Yaralı köpek için 200 kilometre yol gitti

DHA

Yaralı köpek için 200 kilometre yol gitti


İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Ahmet Mirik, bir aracın çarpıp yaraladığı sokak köpeğini otomobili ile 200 kilometre yol giderek belediyenin hayvan barınağına teslim etti.
Olay, akşam saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.  Mahalle sakinlerinden Ahmet Mirik, yolda yatan yaralı bir köpek gördü. Yanına gittiği köpeğin ayaklarının parçalanmış olduğunu fark eden Mirik, bir aracın çarptığı tahmin edilen köpeği aracıyla evine götürdü.
Mirik daha sonra evine çağırdığı veterinere köpeğe ilk müdahalesini yaptırdı. Köpeğin bakımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hayvan Barınağı'nı arayan Ahmet Mirik, ilçede bir görevli olduğu belirtilip onunla görüşmesi gerektiği belirtildi. İlçedeki barınak görevlisi ise Andırın'da barınak olmadığını, hafta sonu olduğu için Kahramanmaraş'tan aracın gelip köpeği alamayacağını söyledi.
Bunun üzerine Ahmet Mirik, yaralı köpeği otomobiliyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüp teslim ettikten sonra evine döndü. Böyle bir durumda muhatap bulamadığından dolayı çok üzüldüğünü belirterek, "Köpeği o halde görünce vicdanım elvermedi, Veteriner çağırıp ilk tedavisini yaptırdım. Aracımla yaklaşık 200 kilometre kat ederek Hayvan barınağına teslim ettim. Vicdanen çok rahatım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2021-09-05 13:28:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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