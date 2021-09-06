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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

DHA

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta iki kişi arasında çıkan kavgada Halil Küpeli (30) bıçaklanarak hayatını kaybetti.Olay gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Küpeli ile Mehmet P. (23) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet P., Halil Küpeli'yi bıçaklayarak kaçtı.Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Küpeli, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Halil Küpeli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.YAKALANMAMAK İÇİN KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİOlayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Mehmet P., hal kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için olayın ardından kıyafetini değiştirdi belirlenirken, suç aleti bıçak ise olay yerinin bir alt sokağında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-06 03:16:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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