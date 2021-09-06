30 yaşındaki şahsın öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam İsmet Paşa Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada Halil Küpeli (30) hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yakalanarak "kasten adam öldürmek" suçundan gözaltına alınan Murat P. (23), adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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