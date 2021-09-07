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Rengarenk mısırlar görenleri şaşırtıyor Aynı koçanda sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, siyah ve beyaz renkteki taneleri görenler ilk başta cam sanıyor

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı olarak tarlasına ektiği rengarenk mısırlar, görenleri şaşırtıyor. Aynı koçanda sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, siyah ve beyaz renkteki taneleri görenler ilk başta cam sanıyor.

Rengarenk mısırlar görenleri şaşırtıyor Aynı koçanda sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, siyah ve beyaz renkteki taneleri görenler ilk başta cam sanıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı olarak tarlasına ektiği rengarenk mısırlar, görenleri şaşırtıyor. Aynı koçanda sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, siyah ve beyaz renkteki taneleri görenler ilk başta cam sanıyor.
Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi’nde yaklaşık 25 yıldır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Bünyamin Beştepe, televizyonda gördüğü ve cam mısır olarak adlandırılan mısırı yetiştirmeye karar verdi. Genelde çerezlik olarak tüketilen mısırın tohumunu temin eden Beştepe, yaklaşık 5 dönümlük alanda ekim yaptı. Nisan ayı ortalarında ektiği mısırlar hasat olgunluğuna eriştiğinde ise tarlası, adeta gökkuşağını andıran bir görüntüye kavuştu. Sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, siyah ve beyaz tanelerin olduğu mısır koçanları, tarlanın yağlı boya tablo gibi görünmesine neden oldu.
Çiftçi Bünyamin Beştepe, Elbistan’da ilk kez ekilen cam mısırının, 1800'lü yıllarda ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Kızılderililer tarafından yetiştirdiğini hatırlattı.
Televizyonda izlediği bir program sonrasında renkli mısır ekmeye karar verdiğini hatırlatan Beştepe, tohumu hangi renk olursa olsun koçanların büyük bölümünde tüm renklerin büyüdüğünün altını çizdi.
5 dönümde yetiştirdiği rengarenk mısırları görenlerin, gerçek olduğuna inanmakta zorlandığını ifade eden Beştepe, “Bizim buradaki mısırlar tek renk. Bu mısırı görenler ise ya cam zannediyor ya da boyandığını düşünüyor. Oysaki benim yetiştirdiğim mısır, ata tohumu. Yüz yıllar önce çeşitli medeniyetler bu mısırı yetiştirmiş. Kalan tohumlar da Amerika’da Kızılderililer tarafından tekrar ekilmiş. Ben de televizyonda görünce, bu mısırın Elbistan’da yetişip yetişmeyeceğini denemek istedim. Tohumunu bir kuruyemişçiden aldım ve 5 dönüm ektim. Şimdi hasat zamanı geldi. Tarlam adeta boyanmış gibi rengarenk oldu. Görenler inanmıyor. Pek duyulmamış bir çeşit bu. Kontrol ettiklerinde ya da tanelerin incelediklerinde ise bizim yetiştirdiğimiz diğer mısırla aynı olduğunu anlıyor. Evlerinde süs olsun diye isteyenler çok” ifadelerini kullandı.
Beştepe, “Cam ya da mücevher mısır olarak adlandıranlar var. Bu mısır genelde çerezlik olarak tüketiliyor. Haşlaması da yapılabiliyor. Patlatılınca da ortaya renkli mısırlar değil klasik patlamış mısırlar çıkıyor. Bunlar GDO’lu falan değil. Tamamen doğal. Ürettiğim bu mısırları şimdilik kuruyemişçilere satmayı düşünüyorum. Eğer verim ve fiyat bakımından da istediğim gibi olursa seneye daha çok alanda ekmeyi düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

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