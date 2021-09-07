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Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık köy kalıntıları bulundu

DHA

Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık köy kalıntıları bulundu


Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesine ait köy kalıntıları bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin, buldukları köyün yerleşim yerinin son sakinleri olduğunu, gelecek yılki kazılarda 9 bin yıl önceki köy kalıntılarını bulmayı hedeflediklerini söyledi.
Taş çağına ait dünyadaki en büyük kazı arkeolojik alanı Domuztepe Höyüğü'nde 5 Ağustos'ta başlayan arkeolojik kazılar devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığındaki 15 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda 7 bin 500 yıl öncesine ait bir köyün kalıntılarına ulaşıldı.
Çalışmaları değerlendiren Doç. Dr. Halil Tekin, Domuztepe'nin çok önemli bir arkeolojik kazı alanı olduğunu söyledi. Höyüğün 22 hektar gibi devasa bir alanı kapsadığını kaydeden Doç. Dr. Tekin, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 4 haftalık bir çalışmanın ardından yerleşimin son sakinlerinin köy kalıntılarını bulduk. Taş temelli, muhtemelen üzeri çamurdan ve kerpiçten yapılmış ama çoğunlukla ahşap benzeri bir bina veya çardak benzeri hafif malzeme ile yapılmış kalıntılar bulduk. Bunlar, yaşam biçimleri bakımından değerlendirildiğinde günümüz Yörük hayatına benzer yani mevsimlik hareketler içinde olan, ilkbaharda yaylalara çıkan, sonbaharda tekrar dönüp burada iskan eden bir topluluğun izi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bulduğumuz veriler, eldeki bulgular son sakinlerin yani şu anda bulduğumuz köyü terk edenlerin yaklaşık 7 bin 500 yıl önce yaşamış ve burayı terk etmiş olarak gösteriyor. Köyde gündelik evlerin yanı sıra silolar var. Mesela 1 numaralı bir silo gün ışığına çıkartıldı 3 metre çapında. Demek ki bunlar bazı bitkileri, sebzeleri kurutuyorlardı. Et, kutuluyordu. Nasıl ki kışlık zahire dediğimiz gelenek bugün hala Anadolu'da ve yakın coğrafyada devam ediyorsa aslında burada da benzer bir şey yapılıyor. Muhtemelen bu silo temelinin üzerine yükselen ahşap ve birden fazla katı olan yerde şiddetli rüzgarda kurutma ilkemi yapılıyordu yani günümüzde yapıldığı gibi."
`GELECEK YIL 9 BİN YIL ÖNCEKİ KALINTILARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ´
Kalıntılara bakıldığında buldukları yerin bir köy yerleşimi olduğunu belirten Doç. Dr. Halil Tekin, "Burası bir köy yerleşimi. Daha da farklı köyler bulacağız kazılar devam ettikçe. Bu yıl, yerleşimin son köyünün tabakalarını bulduk. Gelecek yıl kazıları için kamulaştırmamız tamamlandı. Höyüğün doğu kesiminde ana toprağa yakın bir yerde çalışmayı planlıyoruz. Orada da yerleşimin en eski köyüne ulaşmayı hedefliyoruz, yani 9 bin yıl önceki ilk köy kalıntısına" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Türkoğlu Ömer KOÇ
2021-09-07 14:53:24

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