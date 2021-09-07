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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Golbol oyuncusu Fatma: Çok çalıştık ve altın madalyamıza ulaştık

DHA

Golbol oyuncusu Fatma: Çok çalıştık ve altın madalyamıza ulaştık


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-2020 TOKYO Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı. Takım olarak çok mutlu olduklarını belirten Fatma Gül Güler, "Çok çalıştık, çok azim gösterdik ve altın madalyamıza ulaştık, İstiklal Marşımızı okuttuk" dedi.
Fatma Gül Güler ile antrenörü Gültekin Karasu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde davul zurna ve meşalelerle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un boynuna çiçek astığı Güler'i karşılayanlar arasında ailesi de yer aldı.
'ENGEL' DİYE BİR ŞEY YOK
Fatma Gül Güler, Tokyo'ya altın madalyayı alma hedefiyle gittiklerini ve bunu da başardıklarını söyledi. Olimpiyatlara hazırlanma sürecinde hem ailesinin hem de Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un büyük desteklerini gördüklerini ifade eden Güler, şöyle devam etti:
"Kahramanmaraş'ta görme engellilerde bu sporla tanıştım. Beden eğitimi öğretmenim Gültekin karasu ayrıca öğretmenimdi. Onunla birlikte bu spora başladım. 5 yıldır bu sporun içerisindeyim, 2 yıldır da milli takımdayım. Paralimpikler ilk turnuvamdı benim, altın madalya ile sonuçlandırdım. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Çok çalıştık, çok azim gösterdik ve altın madalyamıza ulaştık, İstiklal Marşımızı okuttuk. Bu, ülkemiz için çok önemli bir şeydi ve biz bunu başardık. Takımıza da çok teşekkür ediyorum çünkü biz bu işi takımca başardık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.
Kendisi gibi engelli olan Sevilay Öztürk'ün de Tokyo'dan bronz madalya ile Kahramanmaraş'a döndüğü hatırlatılarak engellilere mesajı olup olmadığı sorulan Fatma Güler, "Bence 'Engelli' diye, 'Engel' diye bir şey yoktur, istediğimiz her şeyi başarabiliyoruz. Bunu da çok güzel gösterdiğimize inanıyorum. Sevilay da ben de çok çalıştık ve engelimizi asla göz önünde bulundurmadık ve başardık" dedi.
"KIZIM HASTA OLSA BİLE ANTRENMANLARINA SÜREKLİ GİDERDİ"
Fatma Gül Güler'in babası Sabri Güler ise kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Gültekin Karasu hocayla tanışmamızdan itibaren gerçekleşti sporcu olması. Onun tavsiyeleri üzerine Fatma'yı spora verdik. 5 yıldan beri Gültekin hoca çalıştırdı. Bu başarıda biz aile olarak destek verdik, esas başarı hocasıyla kendisinindir" diye konuştu.
Anne Nuray Güler de kızı ve takımın başarısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, "Sevinçliyim, mutluyum. Kızım hasta olsa bile antrenmanlarına sürekli giderdi. Kızım sporu çok seviyor ve hocasının sayesinde oldu her şey, kendisi de azim gösterdi ve başardı" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Sevilay Öztürk'ten sonra Fatma Gül Güler'in olimpiyatlardan başarıyla dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Fatma Gül'ün antrenörü Gültekin Karasu da pandemi döneminde Cemil Boz'un kurumun tüm salonlarını kendilerine tahsis ettiğini ve çok çalıştıklarını, çalışmanın sonunda başarıyla ulaştıklarını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cemil Boz'un Fatma Gül Güler'e çiçek takması
Fatma Gül Güler, Cemil Boz ve Gültekin Karasu ile birlikte
Fatma Gül Güler'den detay
Güler'in altın madalyayı tutması
Güler ile röp.
Cemil Boz ile röp.
Gültekin Karasu ile röp.
Boz'un, Fatma'nın babasına teşekkür etmesi
Fatma Gül Güler'den detay
Fatma Gül Güler ile röp.
Sabri Güler ile röp.
Nuray Gül Güler ile röp.
Fatma, anne ve babası ile yan yanaDHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-07 16:12:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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