Kahramanmaraş’ta 338 okula 199 polis

Kahramanmaraş’ta yeni eğitim öğretim yılı için 338 okulda 199 polis memuru görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde bulunan okullarda güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için okulda ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri aldı.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 338 okulda çocukların sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim hayatına devam etmesi için planlamalar ve her okul için ayrı ayrı risk analizi yaptı.

Emniyet Müdürlüğü il merkezinde okullarda öğrenciler ve öğretmenler ile iletişim halinde olacak Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi adı altında 199 polis memuru görevlendirdi.

Okul polisi olarak görevlendirilen personel okul çevrelerinde ilgisiz ve şüpheli şahıslar üzerinde duyarlı bulunarak güvenli eğitim ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak. Sivil ve resmi olacak şekilde toplam 75 ekip görevlendirilmesi yapıldı. Risk analizi yapılarak güvenlik önlemleri alınan okullardan 22'si bizzat sorumlu 19 emniyet personeli sabit görev yapacak.

Öğrenci servis sürücülerine yönelik uygulamalarının da hız kazandığı bu dönemde şu ana kadar 110 öğrenci servisi denetlendi.

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