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Apartmanın çatısındaki yangın korkuttu İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düştü

İHA

Apartmanın çatısındaki yangın korkuttu İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düştü

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın çatı kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 4 itfaiye aracı ile 15 personel sevk edildi. Apartmanın çatı kısmına itfaiye aracının merdiveni ile ulaşan ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. 10 dakikalık müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, aynı apartmanın çatısında yaklaşık 2 ay önce yine yangın çıktığı öğrenildi.
Diğer yandan yangın sırasında bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla olay yerinden görüntü alıp sosyal medyadan canlı yayın yapmaya çalıştı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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