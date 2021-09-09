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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşacak

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşacak


Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahramanmaraş'a geliyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı katılacak olan Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle de buluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da gerçekleştireceği ancak Antalya'da çıkan orman yangınları nedeniyle iptal edilen Kahramanmaraş ziyareti, yarın gerçekleşecek. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında ilk olarak saat 14.00'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.  
1,7 MİLYAR LİRALIK PROJELERİN AÇILIŞINI YAPACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından saat 16.00'da Milli İrade Meydanı'nda halka hitap edecek. Erdoğan, konuşmanın ardından yatırım bedeli 1,7 milyar lira olan 106 projenin açılışını yapacak. Erdoğan, saat 18.30'da da 81 ilden gelecek gençler ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde bir araya gelecek. Bu arada program nedeniyle müze, yarın sivil girişlere kapalı olacak.
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-09 15:27:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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