Okay: "Kahramanmaraş'ın turizm potansiyeli Dulkadiroğlu'nda saklı"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelinin Dulkadiroğlu’nda saklı olduğunu söyledi.

Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın tarihini ilçelerinde barındırdıklarını belirterek, "Büyük bir hazine olarak gördüğümüz bu tarihi ayağa kaldırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda birçok konağı restore ederek turizmin hizmetine sunduk. Restore ettiğimiz konakları müze olarak planladık ve değerine değer kattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Merkezi konak standartlarında hizmet vermektedir. Bunlardan daha önemlisi de Bahtiyar Yokuşu’dur. Bu alanda 17 adet konağı restore ederek hizmete sunduk. Sokakları baştan sona yenileyerek o eski tarihi önemine kavuşturduk. Şehrimize gelen turistlerin mutlaka uğradığı bir yer haline geldi. Tabi biz Bahtiyar Yokuşu’nu 12 ve 3 olmak üzere planladık. Bahtiyar 1 çalışmamız tamamlandı. Bahtiyar 2 çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş durumda. Bahtiyar 3 projemizde Şıh Cami’nden Kanlıdere’ye doğru inen bir yoldur. Bu çalışmaları da tamamlayarak Bahtiyar Yokuşu projemizi tamamlayacağız" dedi.

Yeni bir proje hazırladıklarını kaydeden Omay, "Hatuniye Camii’nden başlayacak bir projemiz var. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir sokağı daha restore ederek turizmin hizmetine sunacağız. Bu sokak içerisinde yaklaşık 11 tescilli konak var. Bu proje ile ilgili inşaat çalışmaları için hazırlık yapıyoruz. Bu projeyle Dulkadiroğlu’na ve Kahramanmaraş’a bir turizm değeri daha katacağız. Şehrimize gelen turistlerin gezip görebileceği yerler oluşturuyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam edecek” diye konuştu.

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