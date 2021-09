Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (2)

'FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 1.7 milyon TL'yi bulan 105 eserin toplu açılış törenine katıldı. Milli İrade Meydanı'ndaki törende konuşan Erdoğan, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Fırsatçılarla mücadele ederek milletin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacaklarını aktaran Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok" dedi.

'ARTIK SESLERİ ÇIKMIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolara nerede?' sorusunu artık sormadığını ve seslerinin çıkmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletimiz itibar etmemiştir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti, hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır. Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu: 128 milyar dolara nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİN ÖNÜNÜ KESMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun tapusunu elimizde tutmak için her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Karada, deniz ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışmanın gerisinde 1000 yıllık husumet var. Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecek olan görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Mustafa KANLIÖmer KOÇ-Kadir GÜNEŞ

2021-09-10 18:41:24



