Kahramanmaraş şehidini uğurladı Suriye'nin İdlib kendi yakınlarında askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (23) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye’nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında aramatarama faaliyeti sonrasında Afiz Üs Bölgesi’ne dönen Kirpi adlı askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir için Türkoğlu İlçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze alanına taşındı. Cenazeye katılan aile bireylerinin yanı sıra anne Durkadın ve baba Duran Demir, gözyaşlarına hakim olamazken, il müftüsü tarafından helalliğinin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Askerlerin omuzları eşliğinde taşınan şehidin cenazesi kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanısıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.