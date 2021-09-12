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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca, Sular Akademi Hastanesi'nin açılışına katıldı

İHA

Bakan Koca, Sular Akademi Hastanesi'nin açılışına katıldı

Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 250 milyon liraya mal olan 300 Yataklı hastane, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.
Kahramanmaraş halkına Özel Sular Hayat ve Özel Sular Vatan Hastaneleri olarak sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren Sular Sağlık Grubu, bölgenin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla hizmete açıldı.
1.7 milyar TL yatırım bedeli olan 106 projenin açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 milyon liraya mal olan Sular Akademi Hastanesi’nin de açılışını da gerçekleştirmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş’ta açılışına katıldığı Özel Sular Akademi Hastanesi’nin kahraman şehre hayırlı olmasını diledi.
Bakan Koca, özellikle pandemi döneminde sağlık yatırımının daha da önem arz ettiğini ifade ederek sağlık alanında yaptığı yatırımlardan dolayı Sular Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanları Kurtuluş Sular ve Hasan Sulara teşekkür etti.
Hasan Sular ve Kurtuluş Sular, “Kahramanmaraş’ımıza yapmış olduğumuz 300 yataklı Sular Akademi Hastanesi’nin açılışına Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bakanımızın teşrifleriyle yapmış olduk. Cumhurbaşkanımızın destekleri toplu açılış töreni ile de açılışını gerçekleştirmiş bulunduk. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hepsinden. Memleketimize böyle bir eser kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya açılışa teşrif etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Hastane Başhekimi Binnur Özkar ise, “Sular Akademi Hastanemizin açılışını, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde hizmet vermeyi arzu ediyoruz. Hastanemiz 300 yatak kapasitesi ile yoğun bakım ünitesi ile son teknolojik cihazlarıyla halkımıza hizmet etmeye hazırdır hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Sular Akademi Hastanesi, 7 ameliyathanesi, 100 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 acil gözlem yatağı ve 300 yatak kapasitesi ile ihtiyaca cevap verecek. İlerleyen süreçte Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan hastanenin hekim kadrosunda yer alan akademik unvanı olan hocalar ile eğitim verilmesi hedefleniyor.

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