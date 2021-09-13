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Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

DHA

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir kadının işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.'nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 8'i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.
BORÇ LİSTESİNDE 200-300 RAKAMLARI
Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.
MÜŞTERİ GETİRENE KOMİSYON
Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin, başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.'nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-09-13 11:11:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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