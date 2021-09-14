Kahramanmaraş'ta can dosta şefkat eli

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Kahramanmaraş'ta Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi, dün gece araç çarpması sonucu yaralanan kedinin yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibi, gece gelen ihbarla, Karamanlı Mahallesi Fatmalıoğlu Dervişağa Caddesi üzerindeki yaralı kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Araç çarpması sonucu ayağı kırılan kediye veteriner hekim tarafından gerekli müdahaleler yapıldı ve bakım için Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

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