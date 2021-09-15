Karadeniz mutfağını Kahramanmaraşlılara sevdirdi

Kahramanmaraş’a 15 yıl önce Trabzon'dan gelin olarak gelen Asiye Özkan, Karadeniz'in birbirinden lezzetli yemeklerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

50 yaşındaki Asiye Özkan, Onikişubat İlçesi İstiklal Mahalle’sine KOSGEB desteğiyle 7 yıl önce kocası ile birlikte iş yerini açtı. Kocası Yusuf Özkan’ın desteği ile Trabzon’un mutfağını Kahramanmaraş’a taşıyan Özkan, ‘Asiye’nin Yeri’ isimli iş yerinde mıhlama, biber reçeli, havuç reçeli ve özel turşuları müşterilerin beğenisine sunuyor.

Kahramanmaraş halkının Karadeniz mutfağına karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu ifade eden Asiye Özkan, “Ben Trabzonluyum ve eşim Kahramanmaraşlı. Evlendikten sonra Kahramanmaraş’a geldim ve burada yaşamaya başladım. Kahramanmaraşlıların Karadeniz’e karşı farklı bir hayranlığı var ve buraya neden bir Karadeniz mutfağını taşımayalım diye düşündüm. Destek alarak kendi iş yerimizi açtık ve 7 yıldır burada hizmet veriyorum. Kendi el emeği göz nurum hepsi. Burada bazlama, mantı, gözleme ve kahvaltı çeşitleri sunuyoruz. Özelikle mıhlamaya karşı fazla ilgisi olanlar geliyor. Bunun yanında biber reçeli, havuç reçeli ve Karadeniz mutfağına has özellikleri de sunuyoruz. Şuana kadar ilgi çok güzel. Buraya gelenlere Karadeniz havasını burada hissetmelerini sağlıyoruz” dedi.

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