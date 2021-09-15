Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: "Aşı olmak farz-ı ayndır” "Allah’ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun"

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Aşı vurulmak, Allah’ın emri gibi şu anda her Müslümanın üzerinde farzı ayndır” dedi.

Onikişubat ilçesinde 46 yaş Kocabeyli Kur’an Kursu ile Dulkadiroğlu ilçesindeki ihtiyaç odaklı Evliya Kur’an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Mustafa Tekin, Covid19 pandemisi sebebiyle kursların uzun süredir kapalı olduğunu söyledi. Tekin, “Uzun bir aradan sonra 20212022 yılı eğitimöğretim dönemimize başladık, besmelemizi çektik. Bütün okullarımız, bütün Kur’an kurslarımız ile 46 yaş eğitim yuvalarımız açıldı. Rabbimizden niyazımız inşallah bu açılış bereketli olur, sağlıklı sıhhatli bir şekilde hiç kapanmadan bu yıl eğitimöğretimi güzelce tamamlarız" diye konuştu.

Kursa gelen kadınlara aşı olmaları için uyarılarda bulunan Tekin, aşı olmamanın vebalinin büyük olduğunu belirterek, “Cenabı Allah, ‘bilen konuşsun, bilmeyen sussun’ diyor. Herkes konuşuyor aşı şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Kur’anı Kerim’de Cenabı Allah bilmediğiniz bir şeyi uzmanına götürün diyor. Bu işin uzmanı da doktorlardır. Benim kızım da doktor, bas bas bağırıyor, kendisi üçüncü aşıyı da oldu. Birileri biliyormuş gibi konuşuyor ama sonrasında Allah göstermesin başına gelince anlıyor. Şu anda aşıyı vurulmak bence her Müslüman’ın üzerine farzı ayndır. Allah’ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun. Bir bakıyorsunuz hiç ummadığınız kişi virüse yakalanıyor, hayatını kaybediyor. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir diyor, bütün insanlığı öldürmüş olursun. İlla silah alıp öldürülmüyor ki insan. Uzmanlar söylüyor aşı olmayanlar ölüyor, günde 300350 kişi hayatını kaybediyor, bunlar annemiz babamız. Böyle bir konuda keyfi davranırsan din ne yapsın, Kur’an ne yapsın. Okuduğun Kur’an gözüne dizine durur. Onun için kesinlikle aşımızı olalım, aşı olmadan gelmeyelim. Hem kendimizi hem de yanımızdaki insanları koruyalım” şeklinde konuştu.

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