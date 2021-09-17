Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı

Kahramanmaraş’ta Bizans ve Roma dönemine ait 1143 adet sikke ve tarihi obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.M’nin (37) elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırma sonunda, Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesi KahramanmaraşAdana karayolunda icra edilen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1006 adet sikke ve 137 adet obje olmak üzere toplam 1143 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.