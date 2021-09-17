Evin bahçesinde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Kahramanmaraş’ta bir evin bahçesinde yapılan aramada 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde Ş.Y’nin evi ile bahçesinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.Y. gözaltına alındı.

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