Başkan Güngör: "Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Teras Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Başkan Güngör, burada yaptığı açıklamada, "Hayatımızın her aşaması aynı şekilde devam etmiyor. Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz. Bu kardeşlerimizin ihtiyaçları olan alt yapıyı hazırlamak, destek sunmak, onlara mekan oluşturmak, şehrimizin ulaşımdan tutun diğer alt yapısını görme engelli kardeşlerimize uygun hale getirmek bizim görevimiz. Bu manada da belediyemiz gerçekten çok büyük gayretle çalışıyor. Bugün de onların taleplerini dinlemek, ihtiyaçları belirlemek ve hasbihal etmek üzere bir araya geldik. Arkadaşlarımız da bu talepleri peyderpey halletmiş olacak" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise yaptığı açıklamada, “Hayrettin Başkanımız geldi geleli ilimize 60 adet sinyalizasyon sesli yanıt sistemi kazandırıldı. Otobüsteki sesli yanıt sistemleri çalışmaya devam ediyor. Başkanımıza görme engelliler için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.