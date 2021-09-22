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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı

İHA

Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı

Kahramanmaraş’ta Prehistorik döneme ait olan Zopzop Mağarası doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi.
Göksun ilçesine bağlı Payamburnu Mahallesinde bulunan Zopzop Mağarası onlarca mağara, şelaleler, yüksek kayalar ve girintilerçıkıntılarla doğal güzelliğini korumaya devam ediyor.
Doğa fotoğrafcısı Mehmet Gören, “Göksun doğasıyla görülmeye değer bir yer. Çok sayıda tarihi yer mevcuttur. Bölgenin en fazla ormanına sahip. Zopzop Mağarası diye adlandırılan bu yerde girintiçıkıntılı küçükbüyük onlarca mağara mevcuttur. Bilhassa ilkbaharın başlarında muhteşem görülmeye değer onlarca şelaleler insanı büyülemektedir. Yüzlerce metre yüksekliğinde büyük kaya parçaları heybetiyle insanı karşılamaktadır. Ayrıca Zopzop Mağarasının alt tarafı Cödden deresi ise bütün ihtişamını sunuyor" dedi.

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