Kahramanmaraş’ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kilerdeki kovanın içine saklanmış 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’nde Ö.G. (37) adlı şahsın ikametinde esrar maddesi duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametin kiler bölümündeki bir kovanın içerisinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.