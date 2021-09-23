Kahramanmaraş’ta soygun tatbikatı

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Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince "tam kapama harekatı" adı altında soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve personelin katılımıyla yapılan tatbikat, Onikişubat ilçesindeki PTT şubesinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği soygun sonrası ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye ulaştı. Ekipler, soygunu gerçekleştirerek olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Kısa süre sonra Tekerek’teki kavşakta çelik yelek giyerek güvenlik önlemi alan ekipler, yolu araç geçişine kapattı. Ekipler, maske takan şüphelileri senaryo gereği etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada bir miktar para bulundu. Tatbikatın ardından ekipler normal görevine döndü.

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