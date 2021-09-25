Kahramanmaraş'ta 8 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 8 şüpheli, 8 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişileri engellemek için önlemler aldı.

Mahalle ve parklara yönelik anlık huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 3 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Toplamda 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 8 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadelenin yürütüleceği bildirildi.

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