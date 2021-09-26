Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

İHA

Büyükşehir'den Bertiz bölgesine 15 milyon yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz bölgesine bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.
Bertiz bölgesinde yer alan mahalleleri ziyaret eden Başkan Güngör, ilk olarak Kılağlı mevkisindeki yol çalışmasını incelendi.
Ardından Kılağlı, Bahçeli, Hacıeyüplü, Yenipınar, Başdervişli, Budaklı ve Çobanlı mahallelerine giden Başkan Güngör, vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı açıklamada, "Bertiz bölgemize şimdiye kadar 15 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımları yaparken ihtiyaçların önceliği ilkesine göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Özellikle kırsal alandaki en öncelikli hizmetler yol ve su. Yol medeniyet, su hayattır. Eğer bu ikisi yoksa orada yaşam yok demektir. Hamdolsun Bertiz bölgemizde yol, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde karşıladık. İlerleyen süreçte Avrupa Birliği fonu başta olmak üzere ilave kaynaklarımızla daha büyük yatırımları hayata geçireceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
Serdar Ortaç, “Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı kızdırdım” Serdar Ortaç, Beşiktaş’tan bir kez daha özür diledi
YEREL HABERLER Serdar Ortaç, “Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı ...
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
YEREL HABERLER Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş’ta üretiliyor Kahramanmaraş'ta 10 milyon dolarlık konfeksiyon ihracatı Pandemi sonrası konfeksiyon talebi arttı, işletmelerde hummalı çalışma var
YEREL HABERLER Ünlü markaların giysileri Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş emniyetinden "ikinci el araç satışlarında dolandırıcılara dikkat" uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş emniyetinden "ikinci el araç ...
Kahramanmaraş’ın güzellikleri fotoğraf karelerinde
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın güzellikleri fotoğraf karelerinde
Kahramanmaraş'ta 8 adet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 8 adet silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı
Kahramanmaraş'ta aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan firari yakalandı
Onikişubat’tan özel çocuklara eğitim merkezi
YEREL HABERLER Onikişubat’tan özel çocuklara eğitim merkezi
Zabıtadan fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fiyat denetimi
Evinin alt katını kenevir yetiştirmek için kullanan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evinin alt katını kenevir yetiştirmek için kullanan ...
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Geleceğin ağaçları yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Geleceğin ağaçları yetiştiriliyor
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.