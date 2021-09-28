Sular Akademi Hastanesi PTT ile protokol imzaladı

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Kahramanmaraş’ta hasta kabulüne başlayan Özel Sular Akademi Hastanesi, Türkiye genelinde hizmet veren PTT çalışanlarını kapsayan protokol imzaladı.

Sular Akademi Hastanesinde gerçekleşen imza protokolüne Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu, Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, Yönetim Kurulu Üyesi Fatmagül Sular Nasır, Hastane Başhekimi Binnur Özkar, PTT yetkilileri katıldı.

İmza protokol töreninde konuşan Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, “PTT çalışanlarının tamamını kapsayan bu anlaşmanın PTT çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Kahramanmaraş ve bölge halkının tüm fertlerinin sağlık alanında herkesi kucaklayacak güzel işlere imza atmak için Sular ailesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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