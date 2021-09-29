Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim'de başlıyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Türkiye’nin gündemine edebiyatı yeniden yerleştirmeyi hedefliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim'de başlıyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Türkiye’nin gündemine edebiyatı yeniden yerleştirmeyi hedefliyoruz"

İHA

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim'de başlıyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Türkiye’nin gündemine edebiyatı yeniden yerleştirmeyi hedefliyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 1822 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Anadolu coğrafyamızda ne yaşandıysa, ne olduysa, ne söylenecekse sözle aktarılmıştır. Ortak hafızamızı oluşturan en temel şey bu yönüyle şiirdir, yani sözdür” dedi.
Şiir ve Edebiyat Günleri fikri ortaya çıktığından beri aynı şeyleri düşündüklerini ifade eden Başkan Güngör, “Doğrusu, Şiir ve Edebiyat Günleri’ni düzenlerken murat ettiğimiz şeylerden biri şuydu; dünyada edebi anlamda neler oluyor ve bizim edebidüşünsel anlamda sorunlarımız, tartışmamız gereken şeyler neler? Burada bir söz alışverişinde, bir anlam alışverişinde bulunmak istedik. Şiir ve Edebiyat Günleri’ni düzenlerken bir diğer muradımız da şuydu ve aslında bence en önemlisi; kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiiri okuyan, Kemal Tahir romanlarını karıştıran, dergileri takip eden ve gizli gizli bir şeyler yazan gençlere 'kendinizi açık edin' demek için düzenledik bu günleri. Yedi Güzel Adam ve nice güzel adamlar nasıl kendilerini açık ettiyse, nasıl bu toprakların düşünce hayatına katkıda bulundularsa 'o genç' de buradan, buradaki konuşmalardan cesaret alsın istedik” diye konuştu.
5 gün boyunca Türkiye’nin gündemine edebiyatı yeniden yerleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Güngör, “Bu bizim ikinci adımımız ve biliyorsunuz ki en zor olan her zaman ikinci adımdır. İlk adımda yani 1. Şiir ve Edebiyat Günleri’nde gerçekleştirdiğimiz oturumları, programları ve yarışmaları hem içerik hem de nitelik olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Edebiyatın ve düşünce dünyamızın sorunlarına, tarihimizde yer tutan yazar ve şairlerin hayatlarının ve eserlerinin bize ne söylediğine daha dikkatli kulak kesilmeliyiz” dedi.
15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinliğin düzenleneceğini söyleyen Başkan Güngör, şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz sene okulların kapalı olmasından dolayı planladığımız 'yazarlar okullarda' programlarını gerçekleştirememiştik. Bu sene inşallah yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız. Dediğim gibi bu ikinci adım. İlk adımımızın daha kuvvetli bir devamı. Bu sene İhsan Fazlıoğlu, Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Hayati İnanç, Mustafa Çiftci, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi ve adını bir çırpıda sayamayacağım birbirinden kıymetli isimler, Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında şehrimizde konferanslar verecekler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi sözün bir alışveriş, insanlığın ortak temsili olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. 15 ülkeden, Fransa’dan tutun da Filistin’e kadar o ülkelerin önemli şair ve yazarlarını bizim birbirinden değerli isimlerimizle aynı konferans ve oturumlarda buluşturacağız. Biz Şiir ve Edebiyat Günleri’nde sadece bir aracıyız; sözün taşınmasında ve insanlığın o büyük şarkısının duyulmasında bir aracı.”
Festivalin merkezine Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u bırakarak yad etmek istediklerini kaydeden Başkan Güngör, “Edebiyatın ve şiirin soruları ve sorunlarına yönelik programlarımıza bu sene de devam edeceğiz. Ama bu sene festivalimizin merkezine iki önemli büyüğümüzü; bizi biz yapan ve yolun kendisi olan iki ismi merkeze koyarak devam etmek istedik. Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’dan bahsediyorum. Cemal Süreya’nın deyimiyle 'Türkçe'nin süt dişleri' Yunus Emre ve Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir’e söylediği 'Korkma' sözünü alıp bugünlere taşıyan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında birçok oturum ve konferans düzenlemek niyetindeyiz” dedi.
Kahramanmaraş 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, geçtiğimiz yıl 1620 Kasım tarihleri arasında düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte altın satan şüphelinin yaşı kadar sabıkası çıktı
YEREL HABERLER Sahte altın satan şüphelinin yaşı kadar sabıkası ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı
Apartman çatısındaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Apartman çatısındaki yangın söndürüldü
Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan hırsızlar yakalandı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde termik santralden kablo ve akaryakıt çalan 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan hırsızlar ...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli ...
Karantinayı ihlal edip aile hekimini tehdit eden hastaya 6 bin 600 lira ceza Aile Hekimi Dr. Tiyekli: "Topluma örnek olması için kişiye tazminat davası da açacağız"
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip aile hekimini tehdit eden ...
Tarihi hamam ziyaretçilerin ilgi odağı Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait tarihi hamamdaki mozaik üzerindeki yazıtta, “Tek başına olsan bile kendini büyük bir kalabalık gibi sunarak en güzel şekilde yaşa" ifadesi de yer alıyor
YEREL HABERLER Tarihi hamam ziyaretçilerin ilgi ...
Türkoğlu’nun 4 şeritli yeni bulvarı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkoğlu’nun 4 şeritli yeni bulvarı tamamlandı
Sular Akademi Hastanesi PTT ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Sular Akademi Hastanesi PTT ile protokol imzaladı
Kahramanmaraş’ta sucuk ve bastık telaşı Kentin geleneksel lezzetlerinden olan sucuk ve bastık yapımına başlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sucuk ve bastık telaşı Kentin ...
Youtube kanalına kurdeleli açılış Kanalın açılışından sonra, arkadaşları sosyal medyaların logolarını hediye etti
YEREL HABERLER Youtube kanalına kurdeleli açılış Kanalın açılışından ...
Elbistan’da zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Elbistan’da zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı
Kavşaklar elmalarla süslendi
YEREL HABERLER Kavşaklar elmalarla süslendi
Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni
YEREL HABERLER Uludaz Tepesi'nde gün batımı şöleni
Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli Kentte faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu, Sri Lanka'da su kuyuları açtı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli Kentte ...
Güngör: "Öğrencilerimizi açıkta bırakmayacağız" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden barınma talebinde bulunan 200 öğrenci yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Güngör: "Öğrencilerimizi açıkta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.