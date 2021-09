Başkan Bulut’tan "TMO çerezlik ayçeğirdeğini de alsın" teklifi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin korunması ve piyasanın dengelenmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çerezlik ayçekirdeği alımı yapması gerektiğini söyledi.

Bulut, bölgede hatırı sayılır bir ekim alanına ve üretim miktarına sahip olan çerezlik ayçekirdeğinin, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım yaptığı ürünler arasına dahil edilmesi ile ilgili hazırladıkları talep yazısını; Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne gönderdiklerini söyledi.

Başkan Bulut, bu taleplerinin dikkate alınmasının önemini ise, “Çiftçimizin toprağa döktüğü her damla alın terinin karşılığını en iyi şekilde alması için TMO’nun denge rolü üstlenmesi gerekiyor” cümlesi ile anlattı.

Başkan Bulut, Elbistan’ın çerezlik ayçekirdeği üretiminde 15 bin tonluk rekolte ile bir üs konumunda olduğunu belirterek, “TMO’nun piyasada olması, çiftçimize güven verir” şeklinde konuştu.

Ciddi oranda artan girdi fiyatlarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçinin, emeğinin karşılığını almaktan başka gayesi bulunmadığını anlatan Başkan Bulut, “Çiftçi artan maliyetlere rağmen masrafını yaptı, üretti. Üretmiş olduğu ürününü şu anda maliyetinin üzerinde satamıyor” dedi.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Ülkemizin bitkisel çerezlik tüketimine göre üretim politikaları geliştirilmeli, ‘çiftçimiz bir karış toprağı boş bırakmasın’ söylemi slogan olmanın ötesinde hayata geçirilmelidir. Türk çiftçisi ve Elbistan çiftçisi bunu yapmaya muktedirdir, yeter ki elinden sıkı sıkı tutulsun. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü, akılcı politikalara dayanan dişe dokunur desteklerle ayçekirdeği ve diğer üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğimize inanıyoruz. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir.”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, TMO’nun piyasaya müdahil olmasının ekim garantisini sağlamak gibi de bir rol üstleneceğini bildirerek, “Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almak, piyasalarda istikrar sağlamak ve paydaşlara güven vermek üzere, tarım sektörüne hizmet eden önder bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuz son yıllarda yapılan yoğun lobi çalışmaları neticesinde alım yaptığı ürünler listesine kuru üzüm ve fındık eklemiştir. Ülkemizde her yıl bir milyon dekar çerezlik ayçekirdeği ekimi yapılmakta olup, yıllık 400 bin ton civarında üretim yapılmaktadır. İlçemizde ise her yıl ortalama olarak 40 50 bin dekar arazide çerezlik ayçekirdeği ekimi yapılmakta olup yıllık 10 15 bin ton civarında üretim gerçekleşmektedir. Üreticilerimizin adına TMO’nun almış olduğu diğer ürünler gibi hem piyasaları dengelemek, hem de üretici ile tüketicileri korumak amacıyla bir an önce çerezlik ayçekirdeğinde alım yapmaya başlamasını istiyoruz. Böylelikle her yıl fiyatın belirlenmesi TMO tarafından yapılacağından piyasalar birkaç yıl içerisinde kendisini toparlayacak ve çiftçilerimiz ekilişlerini TMO’nun bir yıl önceki açıkladığı rakamlar ve fiyat üzerinden değerlendirme yaparak ekme ya da ekmeme kararını verebilecektir” ifadelerini kullandı.

