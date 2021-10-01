Evinde define ararken ölen yaşlı adam akıma kapılmış Kahramanmaraş'ta yaşlı adamın define için kazdığı kuyunun içine elektrik kablosu çektiği, kazı sırasında çıkan suyun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi

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Kahramanmaraş’ta 3 katlı evinde define arayan yaşlı adamın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Önceki akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fevzi Kuybu (71), kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinin ilk katında define aramak için kuyu kazdı.

Fevzi Kuybu'dan 34 gündür haber alamayan yakınları eve geldiğinde yaşlı adamın, kazdığı kuyuda cansız bedenini bulunca

durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 10 metrelik kuyunun içinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kuybu'nun, cansız bedeni itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla çıkarılarak Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Fevzi Kuybu’nun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Fevzi Kuybu'nun, define bulmak için kazdığı kuyunun içine elektrik kablosu çektiği, kazı işlemleri sırasında yerden çıkan suyun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Kuybu'nun morgdan alınan cenazesi toprağa verildi.

Yaşlı adamın define aramak için kazdığı evi mühürlenerek kapatıldı.

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