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Çalıntı telefonların şifresini kırdırmak istedi, gerçek ortaya çıkınca ölümle tehdit etti

DHA

Çalıntı telefonların şifresini kırdırmak istedi, gerçek ortaya çıkınca ölümle tehdit etti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, telefon tamir ve satışı yapan Ahmet Kaplan'a (21) güvenlik şifrelerinin unutulduğu bahanesiyle, şifresinin kırılması için gönderilen her biri 10 bin lira değerinde olan 2 telefon çalıntı çıktı. Telefonları polise teslim eden Ahmet Kaplan, kendisine cihazları gönderen Galip B. tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Kaplan'ın şikayeti üzerine polis, şüpheli Galip B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş´ta telefon tamiri ve satışı yapan Ahmet Kaplan'a, Diyarbakır'dan kargoyla güvenlik şifrelerinin unutulduğu belirtilen 2 telefon geldi. Telefonların e-devletten sorgusunu yapan Kaplan, cihazları açtığında da ekranlarında `Bu telefon çalınmıştır´ yazılı notla karşılaştı. Notun altındaki numaraları arayan Ahmet Kaplan, telefonların sahiplerine ulaştı ve emniyete teslim edeceğini söyledi.
'TELEFON MARKASININ TAKLİT LİNKİNİ GÖNDERDİ'
İhbar üzerine iş yerine gelen polislere telefonları teslim eden Ahmet Kaplan, karakola gidip ifade verdi. Telefonu gönderen Galip B.'yi aradığını ve onun kendisine telefonları teslim etmesi için çeşitli tekliflerde bulunduğunu kaydeden Kaplan, şunları söyledi:
"Bana kargoyla 2 telefon güvenlik şifrelerini kırmam için geldi. Ben de prensip gereği işlem yapmadan önce her gelen telefonu kontrol ederim. E-Devletten IMEI'lerini sorguladığımda her iki telefonun da çalıntı olduğunu fark ettim. Telefonları açtığımda ekranda çalıntı olduğuna dair not ve numara bırakıldığını gördüm. Numarayı aradığımda Diyarbakır Valiliği Bilgi İşlem Müdürü telefonu açtı. Telefonun 20-25 gün önce çalındığını hem valilik hem de emniyet tarafından arandığını, telefonu emniyete teslim etmemi söyledi. Diğer telefondaki numarayı aradığımda o da Diyarbakır'da yaşadığını ve telefonun evinden çalındığını söyledi. Bu arada bana telefonları gönderen kişi sahte SMS ile cihazın taklit linkini gönderdi. Bunun dışında 'Bize bu çok lazım. Sana şöyle iyilik yaparız, iş göndeririz, para veririz' teklifleri aldım. Ama vicdanım el vermedi ve bu tekliflere rağmen 155'i arayıp gelen polislere telefonları teslim ettim. Daha sonra Serintepe Karakolu'na gidip ifade verdim."
'YA SEN BENİ ÖLDÜRECEKSİN, YA BEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM'
Röportaj sırasında Galip B., Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak hem polisle başının derde girdiğini hem de telefonların emniyete teslim edilmesinden dolayı zararının olduğunu belirterek cihazların parasını istedi. Kaplan'dan olumsuz yanıt alması üzerine Galip B., "Ben mafyayım. Ya sen beni öldüreceksin ya ben seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Galip B.'den şikayetçi olacağını belirten Ahmet Kaplan, "Şu anda Diyarbakır'da telefonları gönderen kişiler tarafından tehditler alıyorum. Bununla ilgili de adliyeye gidip şikayetçi olacağım. Kişi zaten sabıkası olan, Diyarbakır'da çalıntı telefon işi yapan kişiymiş. Hatta kendisi de telefonda 'Ben mafyayım' dedi. Daha önce cezaevinde de yatmış ve şu anda can güvenliğim yok" diye konuştu.
Ahmet Kaplan, "Gerçekten telefonunun şifresini unutanlara yardımcı oluyoruz. Her telefonu işlem yapmadan önce kontrol edip sorguluyoruz çalıntı ya da kayıp olup olmadığına karşı" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-10-02 11:07:11

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