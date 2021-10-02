Kahramanmaraş'ta giriş arterlerine yeşil dokunuş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaptığı çalışmalarla yeşil alanların sayısını artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Adana, Kayseri ve Gaziantep karayolları çevresindeki atıl arazileri yeşil alan olarak değerlendiriyor. Hal Kavşağı mevkiindeki 4 bin metrekarelik alanda devam eden sert zemin, kent mobilyaları ve peyzaj uygulamaları şehir estetiğine artı değer kazandıracak.

Bir süre önce Gaziantep yolu bitişiğinde yaklaşık 5 bin metrekarelik çalışma gerçekleştiren ekiplerin yeni çalışma noktası, Kayseri yolu Hal Kavşağı mevkii oldu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Adana, Gaziantep ve Kayseri karayollarımızın bitişiğinde bulunan boş arazileri yeşil alanlar haline getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem şehrimizin çehresi güzelleşecek, hem de kaçak hafriyat dökümlerinin önü büyük ölçüde kesilmiş olacak” ifadeleri kullanıldı.

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