Başkan Mahçiçek’ten ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve kıyafet yardımı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi kıyafet hibe programları kapsamında ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine bot ve kıyafet dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde belirlenen 2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye Onikişubat Belediyesi tarafından bot ve kıyafet hediyesi takdim edildi.

Öğrencilerin sunduğu kısa müzik dinletisinin ardından Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli şunları dile getirdi;

"Eğitime ve insana yapılan yatırımdan daha değerli hiçbir yatırım yoktur. Çünkü ülkenin geleceği aslında ön sıralarda oturan bizler değil sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerinde kurmak istiyorsak öğrencilerimizi ahlaklı, bilgili, kültürlü yetiştirmek zorundayız. Her ne işi yapıyorsak yapalım o işi en iyi yapan olmak için çaba harcamak zorundayız."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de, “Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Bugüne kadar 7 okul yapmışız, son olarak Tekir’de okul yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde 72 adet bilgi ve kültür evi yaptık. Her yıl üniversite hazırlık kurslarımızda ücretsiz olarak öğrencilerimizi üniversiteye hazırlıyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamadık ama ondan önceki yıl %83 başarı oranıyla öğrencilerimiz üniversiteyi kazandılar. Değerli gençler, bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Disiplinli ve düzenli olarak çalışmamız lazım. Ülkemizi az gelişmiş ya da geri kalmış bir ülke olmaktan çıkarmamız lazım. Bugün ülkemiz G20 ülkeleri arasında. Türkiye düne kadar hiçbir alanda üretimi olmayan, dışa bağımlı ülke halinden artık ürettiği özellikle de uzay ve silah sanayiindeki ürünlerle düzen değiştiren bir ülke konumunda. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Expo 2023 projemizde sizler de görev alacaksınız. Bu ülkenin geleceğinin sizlerin elinde olduğunu biliyor, sizlere güveniyorum. Bu ülkeyi uluslararası alanda çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.