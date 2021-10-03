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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hançer Kanyonu görenleri hayran bırakıyor

İHA

Hançer Kanyonu görenleri hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Hançer Kanyonu, eşsiz güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Turizm çeşitliliği konusunda zengin bir yapıya sahip olan Göksun'un Kaleboynu Mahallesi'nde doğal oluşumların başında gelen merkeze 36 kilometre mesafedeki Hançer Kanyonu, doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, Hançer Kanyonu'nun müthiş bir doğaya sahip olduğunu ifade ederek, "Eşine ender rastlanır bir güzellik olan 20 kilometre uzunluğundaki kanyonun derinliği, kimi yerlerde 350 metreye kadar ulaşıyor. Sarp kayaları, girintili çıkıntılı su yolları ile kanyonun derinliklerinden akan Göksu Çayı da rafting gibi aksiyon içeren spor dalları için büyük bir potansiyel oluşturuyor" dedi.

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