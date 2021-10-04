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Kalbinde 2 milimetre delik var dediler 2 santim çıktı Kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuşan kadın artık çocuk sahibi olabilecek

İHA

Kalbinde 2 milimetre delik var dediler 2 santim çıktı Kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuşan kadın artık çocuk sahibi olabilecek

Kahramanmaraş’ta kalbindeki 2 milimetrelik deliğin, son muayenede 2 santimetre olduğu ortaya çıkan genç kadın, kapalı kalp ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.
Kahramanmaraşlı 26 yaşındaki Kübra Demirkapı, damar tıkanıklığı nedeniyle 2 yıl önce ‘Hidrosefali’ ameliyatı oldu. 4 kez kısmi felç geçiren genç kadına, hastalığının çocuğuna geçmemesi için gebe kalmaması söylendi. Daha sonra çeşitli hastanelerde tetkikleri yapılan Demirkapı’nın kalbinde 2 milimetre delik olduğu belirlendi. Delik denilen kalp ameliyatının gereksiz olduğu söyleyen doktorlar Demirkapı’ya cerrahi müdahale yapmadı.
Gebe kalıp sağlıklı çocuk dünyaya getiren Demirkapı, kalbindeki deliğin tedavisi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Burada 3 aylık araştırmanın ardından genç kadının kalbindeki deliğin 2 milimetre yerine 2 santimetre olduğu görüldü.
Bu tespit üzerine Kübra Demirkapı’ya, Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından kapalı (endoskopik) kalp yöntemle operasyon yapıldı. Operasyonun ardından hastanın felç riski ortadan kalkarken, risk almadan sağlıklı bir şekilde gebe kalabilecek.
Kalpteki deliğin ilk tespit edilenden daha büyük olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eroğlu, “Kübra hanım 26 yaşında hastamız. Yaklaşık 2 yıl önce beyninde pıhtı atma problemi yaşamış. Ardından bu olay 5 kez daha tekrarlamış. Bu durumu değişik hastanelerde araştırmalarına rağmen nedeni tespit edilememiş. Kalbinde küçük bir delik olduğu söylenmiş ve bunun da yapmayacağı söylenmiş kendisine. Ancak buna bağlı olarak hastada bazı belirtiler olmuş. Beyin cerrahisine bağlı ameliyatlar geçirmiş. Hastamız bize geldi. Ayrıntılı bir muayene yaptıktan sonra kendisindeki kalbindeki deliğin söylenenden daha büyük olduğunu tespit ettik” dedi.
Yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Doç. Dr. Eroğlu, “Ayrıntılı görüştükten sona bu deliğin ameliyatla kapatılması gerektiğini söyledik. Anatomik olarak hastamızın muayenesini yaptığımızda da bu hayatının rahat geçireceğini söyledik ve kabul etti. Kapalı yöntemle kalpteki delik ameliyatını küçük kesiyle gerçekleştirdik. Hastamızın taburcu olmasını planlıyoruz. Hastamız daha önce gebe kaldığında da gebe kalmanın riskli olacağını kendisine söylenmiş ve hastamız ona rağmen çocuğunu doğurmuş ama hastamız da bundan sonra pıhtı atma olayı olmayacağı için hiçbir riski kalmayacağından çocuklarını sağlıklı şekilde dünyaya getirebilecek” diye konuştu.
Yaşadığı hastalığı anlatan hasta Kübra Demirkapı ise, “Daha önce beynime 3 tane pıhtı atmıştı çeşitli ameliyatlar geçirmiştim. Daha sonra sezaryen oldum. Başka hastanelere gittiğimde kalbimdeki deliğin kapatılmasına gerek yok demişlerdi. Bu hastaneye geldik ve doktorumuz kapatılmasını öngördü. Şu anda çok rahatım. Deliğin olduğu 6 ay önce fark edildi 2 milimetre dediler ama daha büyükmüş. Şimdi de sağlığıma kavuştum” dedi.
Kübra’nın eşi Mehmet Demirkapı ise, "Erdinç hoca eşimin kalbimdeki deliğin kapatılması lazım dedi. İlerde çocuğa geçme ihtimali olduğunu söyledi. Daha sonra hastanede aylarca takip yapıldı. Kalpteki delik 2 milimetre dediler ancak 2 santimetre imiş. Şu anda eşimde bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

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