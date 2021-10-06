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Kahramanmaraş’ta facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyonet 2 sokak geçtikten sonra istinat duvarına çarpıp park halindeki otomobilin üzerine düştü

İHA

Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı 2 sokak geçip, istinat duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hurdaya çevirdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş’ta facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyonet 2 sokak geçtikten sonra istinat duvarına çarpıp park halindeki otomobilin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı 2 sokak geçip, istinat duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hurdaya çevirdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 46 FZ 849 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu, 10. Sokak'tan yokuş aşağı 2 farklı sokağı da hızla geçip yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki bir sitenin istinat duvarına çarptı.
Kamyonet, çarpmanın etkisiyle park halindeki 46 ADM 499 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza bölgesinde çocukların yoğun şekilde bulunduğu gözlemlenirken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine kaza yerine çağırılan itfaiye ekipleri kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak hazırlarken, görgü tanıkları kamyonetin hızla yokuş aşağı indiğini ve istinat duvarına çarptıktan sonra bir aracın üzerine düştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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