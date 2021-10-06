35 yıllık gölet kurudu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaklaşık 35 yıl önce yapılan sulama göletindeki suyun kuraklıkla birlikte en dip seviyeyi görmesi, bölge halkının “Bizim buralar yayla diye bilinirdi ama Çukurova’dan farkımız kalmadı” yorumuna neden oldu.

Göksun ilçesinin Kamışçık Mahallesi’nde 35 yıl önce tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan gölet neredeyse tamamen kurudu. On binlerce elma, ceviz ağacı ile tarım arazilerinin sulandığı gölet, adeta çöle dönerken; sadece gövde kısmına yakın bölümde su kaldı. Binlerce metreküp suyun kuraklığa ve sulamaya bağlı olarak yok olduğu göletin tabanında ise derin çatlaklar oluştu. Göletin kuruması sonucu ortaya çıkan arazi ise hayvanlara otlak haline geldi.

Mahalle sakinleri, ilkbahar aylarında tamamen dolan ve masmavi görüntüsü ile görenlerin dikkatini çeken göletin son halinin içler acısı olduğunu belirttiler.

Gölette su seviyesinin, son yılların en düşük seviyesine düştüğünü hatırlatan vatandaşlar, "Koca göletten geriye bir avuç su kaldı" diye konuştular.

Mahallenin rakımı nedeniyle ‘yayla’ olarak nitelendirildiğini vurgulayan vatandaşlar, “Bu gölet 35 sene önce yapıldı. Hemen her yıl bu dönemde su seviyesi düşer ama bu yıl çok farklı bir durumla karşılaştık. Bölgemize yeterli yağmur yağmadı. Kuraklık ve sıcak havanın da etkisiyle göletimiz bu hale geldi. Bizim buralar yüksek olduğu için yayla denilirdi. Ama sıcaklık arttı. Çukurova’dan bir farkımız kalmadı. Kuraklığın yanı sıra artan sıcaklıklar da tuzu biberi oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bol yağmur ve kar yağar da göletimiz eski durumuna gelir" ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.