Kahramanmaraş’ta çocuklara trafik eğitimi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çocuklara yönelik trafik bilincini aşılamak ve çeşitli trafik eğitimleri verilmesi amacıyla faaliyet gösteren Trafik Eğitim Parkı, minik misafirlerini ağırladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi konusunda protokol imzalandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi eğitim programları için Trafik Eğitim Parkı’nı tahsis ederken, eğitim programlarına katılan öğrencilere ikramlarda da bulundu.

Her yıl düzenlenen trafik eğitim programına bu yıl da öğrencilerin katılımı yoğun oldu. İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpekleri de eğitim programına adeta renk kattı.

Trafik kuralları öğrencilere uygulamalı olarak anlatılırken, akülü araçlarla öğrenciler sürüş deneyimi de gerçekleştirdi.

Çocuklara trafik eğitiminin öneminden bahseden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Trafik bilinci küçükken yerleşmeli diyerek yavrularımızın bu konudaki eğitimi için Trafik Eğitim Parkımızı aktif durumda tutuyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bu konuda bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde şuanda arkadaşlarımız parkımızda çocuklarımıza trafik eğitimleri vermekteler. Ben bu konuya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Trafik konusunda bilinçli bir toplum yetiştirmenin önemini de ayrıca belirtmek istiyorum. Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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