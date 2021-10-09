Başkan Mahçiçek, EXPO'yu muhtarlara anlattı Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında EXPO tanıtımlarını sürdürüyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, merkez ilçenin muhtarlarına EXPO’yu anlattı.

Geçen haftadan bu yana birçok kurum ve toplulukla buluşan Başkan Mahçiçek, Onikişubat ve Dulkadiroğlu muhtarları ve mahalle başkanları ile bir araya geldi.

"Mesai arkadaşlarım" diye seslendiği muhtarlar ve mahalle başkanları ile kahvaltı yapan Başkan Mahçiçek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Memleketimizin her şeyi var bir tanınırlığı yok. Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023’e kadar 50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraşımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Hafta sonları EXPO alanının cıvıl cıvıl olacağını söyleyen Başkan Mahçiçek, “Sanayisi, tabiatı, tarihiyle güzel bir memleketimiz var. Tanıtımımız olmazsa kimse bilmez. Hafta sonları buralar cıvıl cıvıl olacak. Bu esnafımıza ekmek demektir. EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. EXPO 2023 alanı, gelecek nesillerimize bırakacak en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak" dedi.

EXPO’nun sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini söyleyen Başkan Mahçiçek, “Bir yaşam alanı haline gelsin diye birçok donatı ekledik. Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, açık alışveriş merkezi, Nikâh Sarayı, Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olacak. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir silüet kazanmış olacak. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik denge açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve 2023’e hep birlikte hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı sonrası muhtarlara alanı gezdiren Başkan Mahçiçek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanımızın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabı programa katılan muhtarlar ve mahalle başkanlarına hediye edildi.

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