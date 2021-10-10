Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları operasyonda suçüstü yakaladıkları A.E.'nin üst aramasında 0.23 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın ikametinde ise kubar esrar ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirildi. Evde bulunan 3 şahıs da gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, A.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.