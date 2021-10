Sezai Karakoç’a Kahramanmaraş'tan fahri hemşehrilik beratı Karakoç: “Kahramanmaraş her an benimledir”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının önemli ismi Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı takdim etti. Karakoç, “Kahramanmaraş her an benimledir. Benimle beraber yanımda, içimde ve hareketlerimde devam etmektedir. Hemşehrilik beratını teşekkürle kabul ediyor ve karşılıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının önemli ismi Sezai Karakoç ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Meclis Üyesi Hanifi Toptaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Pandemi nedeniyle buluşmanın yeni gerçekleştirebildiğini ifade eden Başkan Güngör, “Çocukluğunun bir kısmını şehrimizde geçiren Sezai Karakoç üstadımız, Türk edebiyatının ve düşüncesinin kurucu isimlerinden biridir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Ekim ayı toplantısında oy birliği ile zatıâlinize fahri hemşehrilik beratı verdi. Kabul buyurdunuz, çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşlılar sizi hemşehri olarak görüyor ve sizlere hususi muhabbet besliyor” diye konuştu.

Fahri hemşehrilik beratı takdiminden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sezai Karakoç ise, “Kahramanmaraş sadece ortaokulu okuduğum yer değildir. Benimle beraber yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Hemşehrilik bunun bir nevi belgesi olmuştur. Biz Maraşlıyız. Maraş’ın şöyle bir özelliği vardır, Kurtuluş Hareketi cuma namazı ile başlamıştır. İmam, siz bağımsız olmadıkça kıldığınız namaz kabul olmaz demiştir. Ve kaledeki düşman bayrağı indirilip cuma namazı kılınmıştır. Bunun manası şudur; her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır. Hür ve bağımsız olmayan insan insanlığını yaşayamaz. Hür ve bağımsız olduktan sonra başkalarını da kurtaracaksın. Maraşlılar da nitekim kendini kurtardıktan sonra Gaziantep’e gitmiştir. Antep, Urfa ve Mardin kurtulduktan sonra da Türkiye kurtulmuştur. Türkiye’nin kurtuluşu Müslümanların da kurtuluşunu çağrıştırır” dedi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun dünyaya örnek bir hareket olduğunu da vurgulayan Karakoç, “Maraş kurtuluş hareketinin manası, önce kendini kurtaracaksın, sonra başkalarını, sonra da bütün Müslümanları. Her Müslüman bir Müslümanın kurtuluşunu düşünecek, ondan sonra da insanlığın kurtuluşunu düşünecek. Maraş’ın kurtuluş hareketinin anlamı budur. Bizim de Maraş’ta olduğumuz dönemde kutlamalar devam ediyordu, hala sürüyor. Kurtuluşu ideolojimizin bir hareketi olarak gözlemliyorduk. Maraş’ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Bu bakımdan bana verilen hemşehrilik beratını teşekkürle kabul ediyor ve teşekkürle karşılıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yazar Sezai Karakoç’a eğitim aldıkları dönemde ‘Kara Lise’ olarak bilinen, şimdi ise Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak faaliyet gösteren okulun resmini ve fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

