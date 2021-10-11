"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kahramanmaraş'ta bulunan kuş görünümlü taş görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş merkeze 75 kilometre uzaklıkta olan ve bölgenin en sarp dağı olan Kaya Düldülü yakınlarında gezmeye çıkan doğaseverler, kuş görünümlü taş buldu. Doğaseverlerden Fatih Yılmaz, "Trekkingmaras ekibiyle birlikte bölgenin en sarp dağında gezerken kuş görünümlü taşı bulduk. Taşı görünce çok ilgimizi çekti ve fotoğraflarını çektik. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız görüntü çok kişi tarafından ilgi gördü" dedi.

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