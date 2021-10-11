Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-10-11 15:07:52



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